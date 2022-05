தேசிய செய்திகள்

சீனாவில் கட்டிடம் இடிந்து விழுந்து விபத்து: 26 பேர் பலி - விபத்திற்கு காரணமான 9 பேர் கைது..! + "||" + 26 people dead so far in Central China building collapse

