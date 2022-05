தேசிய செய்திகள்

சட்டப்பூர்வ வயதை எட்டுமுன்னே 25 சதவீத பெண்களுக்கு திருமணம் - குடும்ப நல ஆய்வறிக்கையில் தகவல்..! + "||" + 25 per cent women aged 18-29, 15 per cent men aged 21-29 married before reaching legal age: NFHS-5

சட்டப்பூர்வ வயதை எட்டுமுன்னே 25 சதவீத பெண்களுக்கு திருமணம் - குடும்ப நல ஆய்வறிக்கையில் தகவல்..!