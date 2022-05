தேசிய செய்திகள்

உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்கை, ஆதாரம் இல்லாதது- மாநில சுகாதார மந்திரிகள் + "||" + WHO Covid death report 'baseless', attempt to 'tarnish' India's image, say health ministers

உலக சுகாதார அமைப்பின் அறிக்கை, ஆதாரம் இல்லாதது- மாநில சுகாதார மந்திரிகள்