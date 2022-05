தேசிய செய்திகள்

சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு 2 புதிய நீதிபதிகள் நியமனம் + "||" + Supreme Court gets 2 new judges, set to regain full strength of 34

சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு 2 புதிய நீதிபதிகள் நியமனம்