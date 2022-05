தேசிய செய்திகள்

கடைசி மைல்கல்லில் உள்ள குடிமகன் வரை மருத்துவ சேவை வழங்குவதே எங்கள் முன்னுரிமை - மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி + "||" + "TB Patient/Village Adoption" scheme soon to be launched : Union Minister @mansukhmandviya

கடைசி மைல்கல்லில் உள்ள குடிமகன் வரை மருத்துவ சேவை வழங்குவதே எங்கள் முன்னுரிமை - மத்திய சுகாதாரத்துறை மந்திரி