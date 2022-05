தேசிய செய்திகள்

பெங்களூரு: அரசுப்பேருந்து மேம்பால தூணில் மோதி விபத்து - 25 பேர் காயம்; 4 பேருக்கு தீவிர சிகிச்சை! + "||" + KSRTC bus met with an accident last night under Kengeri Police Station limits in Bengaluru

