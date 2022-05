தேசிய செய்திகள்

மேற்கு மத்திய மற்றும் வடமேற்கு வங்கக்கடலில் அடுத்த இரு நாட்கள் மீன் பிடிக்க செல்ல வேண்டாம் - இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் + "||" + Do not go fishing for the next two days in the western central and northwestern Bay of Bengal - Indian Meteorological Center

