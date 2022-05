தேசிய செய்திகள்

கடந்த 8 ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு 7.79 சதவீதமாக அதிகரித்த சில்லறை வணிக பணவீக்கம்..! + "||" + Retail inflation surges to 7.79 per cent in April, highest in 8 years

