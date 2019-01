சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2018-ல் இந்தியாவின் விஞ்ஞான சாதனைகள் என்ன? + "||" + What is the scientific achievement of India in 2018?

2018-ல் இந்தியாவின் விஞ்ஞான சாதனைகள் என்ன?