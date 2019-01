சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் 9 மாதங்களில் பயணிகள் வாகனங்கள் விற்பனை 2% குறைந்தது + "||" + Passenger vehicles sales declined by 2% in the first nine months of the current fiscal

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் 9 மாதங்களில் பயணிகள் வாகனங்கள் விற்பனை 2% குறைந்தது