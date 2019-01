சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் நிறுவனர் அடமான பங்குகளின் எண்ணிக்கை 23% அதிகரிப்பு + "||" + In the year 2018 The number of founder mortgage shares is 23%

கடந்த 2018-ஆம் ஆண்டில் நிறுவனர் அடமான பங்குகளின் எண்ணிக்கை 23% அதிகரிப்பு