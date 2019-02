சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2018-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் நாட்டின் தொழில்துறை உற்பத்தி 2.4 சதவீதம் மட்டும் வளர்ச்சி + "||" + In December, the country's industrial production grew by just 2.4 percent

2018-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் நாட்டின் தொழில்துறை உற்பத்தி 2.4 சதவீதம் மட்டும் வளர்ச்சி