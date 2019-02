சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் 10 மாதங்களில் ஆயுள் காப்பீட்டு நிறுவனங்கள் ஈட்டிய புதிய பிரிமிய வருவாய் ரூ.1.59 லட்சம் கோடி - எல்.ஐ.சி. நிறுவனத்தின் பங்கு 66 சதவீதம்

In the first 10 months of current fiscal year Life insurance companies earned New premium revenue is Rs 1.59 lakh crore

