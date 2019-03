சிறப்புக் கட்டுரைகள்

ஜனவரி மாதத்தில் 45 சதவீதம் குறைந்தது இந்திய நிறுவனங்கள், வெளிநாடுகளில் திரட்டிய கடன் 242 கோடி டாலர் + "||" + In January, 45 percent of Indian companies and foreign debt collected $ 242 crore

ஜனவரி மாதத்தில் 45 சதவீதம் குறைந்தது இந்திய நிறுவனங்கள், வெளிநாடுகளில் திரட்டிய கடன் 242 கோடி டாலர்