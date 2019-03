சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு 2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் ஆயத்த ஆடைகள் ஏற்றுமதி 5 சதவீதம் வரை குறையும் இக்ரா நிறுவனம் மதிப்பீடு + "||" + Exports of ready-made garments will drop by up to 5 percent in the current financial year 2018-19

நடப்பு 2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் ஆயத்த ஆடைகள் ஏற்றுமதி 5 சதவீதம் வரை குறையும் இக்ரா நிறுவனம் மதிப்பீடு