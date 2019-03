சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு சந்தை பருவத்தில் பருத்தி உற்பத்தி 11 சதவீதம் சரிந்து 3.28 கோடி பொதிகளாக குறையும் - இந்திய பருத்தி சங்கம் மதிப்பீடு + "||" + In the current market season Cotton production declined by 11 percent 3.28 billion bags will be reduced

நடப்பு சந்தை பருவத்தில் பருத்தி உற்பத்தி 11 சதவீதம் சரிந்து 3.28 கோடி பொதிகளாக குறையும் - இந்திய பருத்தி சங்கம் மதிப்பீடு