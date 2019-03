சிறப்புக் கட்டுரைகள்

300 தடவை எலும்புகள் முறிந்திருக்கின்றன ஆனாலும் முயற்சிக்கு தடையில்லை + "||" + Bones break 300 times, but there is no restriction for the effort

300 தடவை எலும்புகள் முறிந்திருக்கின்றன ஆனாலும் முயற்சிக்கு தடையில்லை