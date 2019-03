சிறப்புக் கட்டுரைகள்

மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான 52.63 சதவீத ஆர்.இ.சி. பங்குகளை பவர் பைனான்ஸ் நிறுவனம் வாங்கியது ரூ.14,500 கோடிக்கு பங்குகள் கைமாறின + "||" + These shares are likely to be replaced by Rs 14,500 crore.

மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான 52.63 சதவீத ஆர்.இ.சி. பங்குகளை பவர் பைனான்ஸ் நிறுவனம் வாங்கியது ரூ.14,500 கோடிக்கு பங்குகள் கைமாறின