சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் 11 மாதங்களில் சரக்குகள், சேவைகள் வர்த்தகத்தில் 9,332 கோடி டாலர் பற்றாக்கு + "||" + The trade deficit of goods and services was $ 9,332 crore

நடப்பு நிதி ஆண்டின் முதல் 11 மாதங்களில் சரக்குகள், சேவைகள் வர்த்தகத்தில் 9,332 கோடி டாலர் பற்றாக்கு