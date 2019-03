சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பருத்தி இறக்குமதி 70 சதவீதம் உயர்ந்து 27 லட்சம் பொதிகளாக அதிகரிக்கும்இந்திய பருத்தி சங்கம் மதிப்பீடு + "||" + The Indian Cotton Association estimates that cotton imports will increase by over 70 per cent to 27 lakh bales.

பருத்தி இறக்குமதி 70 சதவீதம் உயர்ந்து 27 லட்சம் பொதிகளாக அதிகரிக்கும்இந்திய பருத்தி சங்கம் மதிப்பீடு