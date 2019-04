சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் பங்குகளில் இருந்து வெளியேறிய அன்னிய முதலீடு ரூ.1,629 கோடி + "||" + Foreign investment in exchanging stocks for the year 2018-19 was Rs 1,629 crore

2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் பங்குகளில் இருந்து வெளியேறிய அன்னிய முதலீடு ரூ.1,629 கோடி