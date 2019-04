தலைமைப்பண்புகளை வளர்க்க உதவும் ‘டானிக்’ தொடர்

அமெரிக்காவில் நடத்தப்பட்ட ‘தலைமைப் பண்புகள்’ பற்றிய ஆய்வு முடிவுகள் “ஒரு தலைமை ஏன் தடுமாறுகிறது?” என்பதை நமக்கு உணர்த்துகிறது.

2. தடுமாறும் தலைவர்கள்...





எந்தத் தலைமையாக இருந்தாலும் அந்தத் தலைமை சரிவர நிர்வகிக்கப்படவில்லை என்றால், “தலைமைப்பதவி” ஆட்டம் கண்டுவிடும். அங்கு உயர்பதவியில் இருக்கும் தலைவர்களும் தடுமாறுவார்கள்.





சிறந்தமுறையில் தங்கள் அமைப்பை நிர்வகிக்கத் தவறும்போது ‘தோல்விச்சுமை’யை, தலைமை சுமக்க வேண்டிய கட்டாயநிலை ஏற்பட்டுவிடுகிறது. எனவேதான், “சரியான தலைமையில் சரியான நபர்களை அமர்த்தவேண்டும்” (Right person in the Right Job) என்பது ஒரு சிறந்த தலைமையின் கோட்பாடு ஆகும்.





விருப்பு, வெறுப்புகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து தகுதி இல்லாதவர்களை தலைவராக்கும்போதுதான் தலைமையில் தகராறு ஏற்படுகிறது.





“தலைமை சரியில்லை என்றால், ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் பலர் தங்கள் பணியைவிட்டு விலகிவிடுவார்கள். மேலாளர்கள் தங்கள் பணியாளர்களிடம் நல்ல உறவை ஏற்படுத்தவில்லை என்றால், தலைமையை எதிர்க்கவும், அந்தத் தலைமைக்கு இடையூறு செய்யவும் பணியாளர்கள் தயார்நிலைக்கு வந்துவிடுவார்கள்” என்று அந்த ஆய்வு குறிப்பிடுகிறது.





ஒரு தலைமை தோல்வியடைவதற்கு முக்கியமான சில காரணங்களையும் அந்த ஆய்வு பட்டியலிடுகிறது. அவை-





1 பணியாளர்கள் சொல்லும் கருத்தை கவனிக்காமல் இருக்கும் தலைமை





2 வேலையில் மட்டுமே கவனம் செலுத்திவிட்டு, பணியாளர் நலனை கவனிக்காமல் தவிர்க்கும் தலைமை





3 சரியான முறையில் தகவல்தொடர்பை நிர்வகிக்காத தலைமை





4 நகைச்சுவை உணர்வு இல்லாத தலைமை





5 எதிர்விளைவுகளை எதிர்நோக்காத தலைமை





6 முடிவு செய்தபின் கருத்துக்கள் கேட்கும் தலைமை





7 தேவையற்ற சிறிய நிகழ்வுகளையும் பெரிதுபடுத்தும் தலைமை





8 தகவல்களை எப்போதும் பகிர்ந்துகொள்ளாமல் இரகசியமாக வைக்கும் தலைமை





9 பணியாளர்களிடம் அடிக்கடி குறைகள் கண்டுபிடிக்கும் தலைமை





10 தரத்தை பாதுகாக்காமல் தவிர்க்கும் தலைமை.





தலைமைப் பதவியை தக்கவைக்கவும், சிறந்த முறையில் பணியாற்றி சிறக்க வைக்கவும் ஒரு தலைவரால் நிச்சயமாக முடியும். தொழில், வணிக நிறுவனங்களில் தலைவராக இருப்பவர்கள் தனக்குக்கீழ் பணிபுரியும் தொழிலாளிகள் அல்லது பணியாளர்களை சிறந்த முறையில் நிர்வகிக்க கற்றுக்கொண்டால், அந்த நிறுவனம் மேன்மையடையும்.





தலைவர்களில் சிலர், குறுகியகால வெற்றியை கருத்தில்கொண்டு செயல்படுகிறார்கள். “இன்று மட்டும் நான் வெற்றி பெற்றால் போதும்” என்ற உணர்வுடன் செயல்படும் இவர்களால், நீண்ட நாட்கள் தலைவர்களாக செயல்பட முடிவதில்லை.





உலகத்தையே தனது தலைமையினால் அதிரச்செய்தவர் ஹிட்லர். ஜெர்மனிப் படையின் சாதாரண வீரராகச் சேர்ந்து, சர்வாதிகாரியாக விளங்கி, உலகத்தையே நடுங்க வைத்தார். “உலகின் தலைசிறந்த மக்கள்” என ஜெர்மானியர்களை உலகத்தவர் புகழ வேண்டும் என்று விரும்பினார். தேசிய சோசியலிஸ்ட் ஜெர்மன் தொழிலாளர் கட்சியைத் தொடங்கினார்.





1920-ம் ஆண்டு ஜெர்மனியின் இளம் தலைவராக வலம் வந்தார். ஜெர்மனி அரசாங்கத்திற்கு எதிராக மக்களைத்தூண்டி, ஆட்சியைப் பிடிக்க முயற்சி செய்தார். அந்த முயற்சியில் தோல்வியடைந்தபின் 1923-ம் ஆண்டு கைதுசெய்யப்பட்டு, சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.





1933-ம் ஆண்டு பிரதமராகப் பதவியேற்றார். 1934-ம் ஆண்டு ஜெர்மனியின் ஜனாதிபதி பதவியையும் கைப்பற்றினார்.





1939-ம் ஆண்டு முன்அறிவிப்பு இல்லாமல் போலந்து நாட்டின்மீது போர் தொடுத்தார். போரிட்டு உலக நாடுகள் பலவற்றையும் கைப்பற்ற முடிவு செய்தார்.





ஹிட்லரின் தவறான முடிவுகளும், பேராசையும் அவரை சர்வாதிகாரியாக மாற்றின. ஹிட்லர் மற்ற நாடுகளை கைப்பற்றுவதில் காட்டிய அவசரம், அதற்காக அவர் கடைபிடித்த முறைகேடான ராஜ தந்திரம் இல்லாத கொள்கைகள் போன்றவைகள் அவரது வீழ்ச்சிக்கு வித்திட்டன.





இறுதியில் தனது மரணத்தை தானே தழுவிக்கொண்டார் ஹிட்லர்.





உலக அளவில் புகழ்பெற்ற தலைவர்கள்கூட தாங்கள் எடுக்கும் முடிவால் எதிர்பாராத விளைவுகளை சந்திக்க நேரிடும் என்பதை ஹிட்லரின் வாழ்வு உலகுக்கு உணர்த்துகிறது.





எனவே, தலைவர்கள் தாங்கள் எடுக்கும் முடிவுகளில் மிகவும் கவனமாக இருக்க வேண்டும். குறுகியகால வெற்றியை மனதில்கொண்டு செயல்படும்போது, பலவேளைகளில் நீண்டகால தோல்விகளைக்கூட சந்திக்கும் வாய்ப்பு ஏற்பட்டுவிடுகிறது.





தலைவர்களில் சிலர், தனது கருத்துக்களைத் தெளிவாக வெளியிட இயலாத நிலையில் இருப்பார்கள். சொல்லவந்த கருத்தை, சொல்ல வேண்டியவர்களிடம், சரியான முறையில் சொல்லத் தயங்கியவர்கள், தலைவர்களாக இருந்தாலும், தவிக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுவிடும். சிறந்த தலைமையை நிர்வகிக்க விரும்புபவர்கள் தங்கள் எண்ணங்களை, தன்னைச் சார்ந்தவர்களுக்கு உரிய முறையில் தெரிவிப்பதன்மூலம் நிறுவனத்தை வளர்ச்சிப்பாதையை நோக்கி கொண்டுசெல்ல இயலும்.





“தலைமை சரியில்லை என்றால் ஒரு நிறுவனத்தில் நிலைமை சரியில்லை” என்று அர்த்தம். இதன்மூலம், ஒரு நிறுவனத்தின் பெயர் மட்டும் கெட்டுப்போவதில்லை. நிறுவனத்தைச் சார்ந்த ஊழியர்களின் பெயரும், தலைமையைச் சார்ந்து இயங்கும் அமைப்புகளின் பெயரும் அடியோடு மோசமாகிவிடும்.





இதனால்தான், தலைமை பொறுப்பை ஏற்றுக்கொண்ட தலைவர்கள், தங்கள் நிறுவனத்தின் பெயரை காப்பாற்றும் வகையில் தங்கள் செயல்பாடுகளை அமைத்துக்கொள்ள வேண்டும்.





எந்தவொரு அமைப்பிலும் தலைவர்கள் சிறப்பாக செயல்படாதபோது சிக்கல்கள் உருவாகிவிடும். எனவே, தலைவர்கள் தங்கள் நிலையைக் காப்பாற்றிக்கொள்ளவும், தங்கள் அமைப்பை பாதுகாத்துக்கொள்ளவும், செயல்திட்டங்களை வகுத்து நாள்தோறும் செயல்படுவது சிறந்த வெற்றிக்கு அடிப்படையாக அமையும்.