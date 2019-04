சிறப்புக் கட்டுரைகள்

2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் கோல் இந்தியாவின் நிலக்கரி உற்பத்தி 7% அதிகரிப்பு + "||" + Coal output rose by 7 per cent to 60.7 crore tonnes.

2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் கோல் இந்தியாவின் நிலக்கரி உற்பத்தி 7% அதிகரிப்பு