சிறப்புக் கட்டுரைகள்

சென்ற நிதி ஆண்டில் (2018-19) புண்ணாக்கு ஏற்றுமதி, அளவின் அடிப்படையில் 6 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளது. + "||" + In the financial year (2018-19) the export of cake is 6 percent more than the quantity.

சென்ற நிதி ஆண்டில் (2018-19) புண்ணாக்கு ஏற்றுமதி, அளவின் அடிப்படையில் 6 சதவீதம் அதிகரித்து உள்ளது.