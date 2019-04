சிறப்புக் கட்டுரைகள்

1.30 கோடி டன் கோதுமை கொள்முதல் செய்ய இந்திய உணவுக்கழகம் இலக்கு + "||" + The Indian Food Corporation aims to procure wheat at 1.30 crore tonnes during the 2019-20 market season

1.30 கோடி டன் கோதுமை கொள்முதல் செய்ய இந்திய உணவுக்கழகம் இலக்கு