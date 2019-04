சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பருத்தி ஏற்றுமதி 31 சதவீதம் சரிந்து 47 லட்சம் பொதிகளாக குறையும் இந்திய பருத்தி சங்கம் மதிப்பீடு + "||" + In the current 2018-19 market season, cotton exports declined by 31 per cent to 47 lakh bales

பருத்தி ஏற்றுமதி 31 சதவீதம் சரிந்து 47 லட்சம் பொதிகளாக குறையும் இந்திய பருத்தி சங்கம் மதிப்பீடு