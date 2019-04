சிறப்புக் கட்டுரைகள்

டைனோசர்கள் 6.6 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் அழிந்தன + "||" + Scientists have discovered evidence of dinosaurs extracting about 6.6 billion years ago.

டைனோசர்கள் 6.6 கோடி ஆண்டுகளுக்கு முன் அழிந்தன