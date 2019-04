சிறப்புக் கட்டுரைகள்

எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தல்: உடலுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்? + "||" + Rubbing oil and bathing: What is the effect of the body?

எண்ணெய் தேய்த்து குளித்தல்: உடலுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும்?