சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு 2018-19 சந்தை பருவத்தில் பருத்தி உற்பத்தி 7.87 சதவீதம் சரிந்து 3.43 கோடி பொதிகளாக குறையும் : இந்திய ஜவுளி தொழில் கூட்டமைப்பு மதிப்பீடு + "||" + Cotton production in the current 2018-19 market season declined by 7.87 per cent to 3.43 crore bales

நடப்பு 2018-19 சந்தை பருவத்தில் பருத்தி உற்பத்தி 7.87 சதவீதம் சரிந்து 3.43 கோடி பொதிகளாக குறையும் : இந்திய ஜவுளி தொழில் கூட்டமைப்பு மதிப்பீடு