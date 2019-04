சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கடந்த 2018-19-ஆம் நிதி ஆண்டில் கச்சா எண்ணெய் இறக்குமதி செலவினம் 11,500 கோடி டாலராக உயர்ந்து இருக்கும்: மத்திய அரசு வட்டாரங்கள் தகவல் + "||" + The cost of crude oil imports rose to $ 11,500 crore in the fiscal year 2018-19

