சிறப்புக் கட்டுரைகள்

பிரபல சமூக வலைதளங்கள் முடக்கப்படுவது ஏன்? + "||" + Popular social networks such as Facebook and Twitter have been disabled during a bomb blast in Sri Lanka

பிரபல சமூக வலைதளங்கள் முடக்கப்படுவது ஏன்?