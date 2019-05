சிறப்புக் கட்டுரைகள்

சர்க்கரை உற்பத்தி 8.4 சதவீதம் குறையும அமெரிக்க வேளாண் துறை மதிப்பீடு + "||" + Sugar production is 8.4 percent lower than the US Department of Agriculture assessment

சர்க்கரை உற்பத்தி 8.4 சதவீதம் குறையும அமெரிக்க வேளாண் துறை மதிப்பீடு