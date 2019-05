சிறப்புக் கட்டுரைகள்

வாழ்க்கை என்பது வாகனம் போன்றது.. அவ்வப்போது அதை பழுதுபார்க்க வேண்டும்.. + "||" + Life is like a vehicle .. you need to repair it from time to time.

வாழ்க்கை என்பது வாகனம் போன்றது.. அவ்வப்போது அதை பழுதுபார்க்க வேண்டும்..