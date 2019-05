சிறப்புக் கட்டுரைகள்

ஆலோசனை கேட்டோம் ஆனந்தத்தை இழந்தோம் + "||" + We heard the advice and lost the joy

ஆலோசனை கேட்டோம் ஆனந்தத்தை இழந்தோம்