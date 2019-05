சிறப்புக் கட்டுரைகள்

மனஅழுத்தத்தோடு கைகுலுக்குங்கள்.. அது வந்த வழியே போய்விடும்.. + "||" + Hands off with stress It will go by ..

மனஅழுத்தத்தோடு கைகுலுக்குங்கள்.. அது வந்த வழியே போய்விடும்..