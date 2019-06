சிறப்புக் கட்டுரைகள்

தமிழக மாணவர்களுக்கு பலன்தராத ‘நீட்’ தேர்வு ; நகர்ப்புற மாணவர்களே அதிகம் தேர்ச்சி பெறுவதால் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தேவை + "||" + NEET exam is neffective for students of Tamil Nadu

தமிழக மாணவர்களுக்கு பலன்தராத ‘நீட்’ தேர்வு ; நகர்ப்புற மாணவர்களே அதிகம் தேர்ச்சி பெறுவதால் அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கு இடஒதுக்கீடு தேவை