சிறப்புக் கட்டுரைகள்

இரு முறை நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரே பெண் விஞ்ஞானி + "||" + She is the only woman scientist to have won the Nobel Prize twice

இரு முறை நோபல் பரிசு பெற்ற ஒரே பெண் விஞ்ஞானி