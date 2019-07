சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கடந்த 3 நிதி ஆண்டுகளில் ஜப்பான் உள்ளிட்ட 25 நாடுகளுடன் வர்த்தக பற்றாக்குறை அதிகரிப்பு + "||" + Increase in trade deficit with 25 countries including Japan in last 3 fiscal years

கடந்த 3 நிதி ஆண்டுகளில் ஜப்பான் உள்ளிட்ட 25 நாடுகளுடன் வர்த்தக பற்றாக்குறை அதிகரிப்பு