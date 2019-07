சிறப்புக் கட்டுரைகள்

கடந்த 11 நிதி ஆண்டுகளில் பொதுத்துறை வங்கிகளுக்கு வழங்கப்பட்ட கூடுதல் மூலதனம் ரூ.3.15 லட்சம் கோடி + "||" + The additional capital provided to public sector banks in the last 11 fiscal years was Rs 3.15 lakh crore

