எதிர்வரும் 2019-20 சந்தை பருவத்தில் சர்க்கரை உற்பத்தி 18 சதவீதம் சரிந்து 2.70 கோடி டன்னாக குறையும் : மேற்கு இந்திய ஆலைகள் சங்கம் மதிப்பீடு

Sugar production will fall 18 percent to 2.70 crore tonnes in the upcoming 2019-20 market season

