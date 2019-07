சிறப்புக் கட்டுரைகள்

‘ஏற்கனவே பார்த்தேன்’ என்ற எண்ணத்திற்கு விஞ்ஞான விளக்கம் + "||" + Scientific explanation for the impression already seen

‘ஏற்கனவே பார்த்தேன்’ என்ற எண்ணத்திற்கு விஞ்ஞான விளக்கம்