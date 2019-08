நீரின்றி அமையாது உலகு வள்ளுவரை மேற்கோள் காட்டி ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் மூலம் சுத்தமான குடி நீர் -பிரதமர் மோடி

புதுடெல்லி

2014 ஆம் ஆண்டில் நரேந்திர மோடி பிரதமராக பதவி ஏற்றவுடன் இந்தியாவில் திறந்த வெளியில் மலம் கழிப்பதை முடிவுக்குக் கொண்டுவரும் வழக்கத்தை ஒழிக்க தூய்மை இந்தியாவை திட்டத்தை உருவாக்கி நாடு முழுவதும் செயல்படுத்தினார்.

இரண்டாவது முறையாக பிரதமராக பதவி ஏற்று உள்ள நரேந்திர மோடி அரசு அனைவருக்கும் சுத்தமான குடி தண்ணீர் என்ற திட்டத்தை கையில் எடுத்து உள்ளது. இதற்காக ஜல் ஜீவன் மிஷன் தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.

ஜூலை 5 ம் தேதி தனது முதல் பட்ஜெட்டில் நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்த ஜல் ஜீவன் மிஷன் அமைச்சரவை ஒப்புதலுக்கு தயாராக உள்ளது.

பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று 73-வது சுந்தந்திர தின உரையில் கூறும் போது

நீர் ஆதாரங்களை பாதுகாப்பதற்காகவும் நதிகள்,குளங்களை தூர் வாரவும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும். திருவள்ளுவர் என்ற மகான்தான் தண்ணீர் பிரச்சினையைப் பற்றி யாரும் சிந்திக்காத காலத்தில் சிந்தித்தார் நீரின்றி அமையாது உலகு என்று திருவள்ளுவர் கூறினார்.

பல வருடங்களுக்கு முன் ஜெயின் முனிவர் தண்ணீர் விற்பனை செய்யப்படும் என்றார், அவரின் வாக்கு இப்போது பலித்துக் கொண்டு இருக்கிறது.

நீர் பிரச்சினையை தீர்க்க ஜல் ஜீவன் மிஷன் என்ற புதிய திட்டத்தை அறிவிக்கிறேன். ஜல் ஜீவன் மிஷன் திட்டத்திற்கு போதிய நிதியும் ஒதுக்க திட்டமிட்டுள்ளோம். ஒவ்வொரு வீட்டிற்கும் குழாய் தண்ணீர் கொண்டு வர ஜல் ஜீவன் மிஷனுக்கு ரூ .3.5 லட்சம் கோடியை மோடி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.

தண்ணீரின் அவசியம் - இளம் தலைமுறைக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். முன்னேற்றத்தை அடைய வேண்டுமென்றால் வறுமை ஒழிக்கப்பட வேண்டும் . வறுமையில் உள்ளவர்கள் சவால்களை சமாளிக்கும் வழிகளை அறிந்தவர்கள். இன்றளவும் தண்ணீர் வசதி இல்லாத வீடுகள் உள்ளன, நீண்ட தூரம் நடந்து சென்று தண்ணீர் கொண்டு வரும் நிலைதான் உள்ளது என கூறினார்.

