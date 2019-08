சிறப்புக் கட்டுரைகள்

ஜூன் இறுதி நிலவரப்படி அமெரிக்க அரசு கடன்பத்திரங்களில் இந்தியாவின் முதலீடு 16,270 கோடி டாலர் + "||" + As of the end of June On U.S. government debit bonds India invests $ 16,270 crore

