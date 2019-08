சிறப்புக் கட்டுரைகள்

மூன்று தினங்கள் தொடர் ஏற்றத்திற்குப் பின் சென்செக்ஸ் 74 புள்ளிகள் இழப்பு; நிப்டி 37 புள்ளிகள் இறங்கியது + "||" + After three days of series mounting Sensex loses 74 points; The Nifty went down 37 points

மூன்று தினங்கள் தொடர் ஏற்றத்திற்குப் பின் சென்செக்ஸ் 74 புள்ளிகள் இழப்பு; நிப்டி 37 புள்ளிகள் இறங்கியது