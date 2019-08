சிறப்புக் கட்டுரைகள்

போலிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி போடும் புதிய நுகர்வோர் ஆணையம் : ஆன்லைனில் புகார் செய்யலாம் ; நியாயமற்ற வணிகமுறை தடுக்கப்படும்; குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அபராதம் + "||" + New Consumer Commission Regulating Counterfeit Goods: You can report online; Unfair trade will be prevented; Fines if found guilty

போலிகளுக்கு கிடுக்கிப்பிடி போடும் புதிய நுகர்வோர் ஆணையம் : ஆன்லைனில் புகார் செய்யலாம் ; நியாயமற்ற வணிகமுறை தடுக்கப்படும்; குற்றம் நிரூபிக்கப்பட்டால் அபராதம்