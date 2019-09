சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கான நாசாவின் ஆய்வுத் திட்டங்கள் + "||" + NASA's mission plans for the next ten years

அடுத்த பத்து ஆண்டுகளுக்கான நாசாவின் ஆய்வுத் திட்டங்கள்