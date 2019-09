சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அங்கோர்வாட் கோவில்: கல்லிலே கலைவண்ணம்- 23.சிற்பக் கலையின் உச்சம் + "||" + AngkorWat Temple: Art in stone- 23. The peak of fine art

அங்கோர்வாட் கோவில்: கல்லிலே கலைவண்ணம்- 23.சிற்பக் கலையின் உச்சம்