சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு 2019-ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரியல் எஸ்டேட் துறையில் 650 கோடி டாலர் ஈர்க்கப்படும் : ஆய்வறிக்கையில் தகவல் + "||" + India's real estate sector is expected to attract $ 650 billion by 2019: Information from the study

நடப்பு 2019-ஆம் ஆண்டில் இந்திய ரியல் எஸ்டேட் துறையில் 650 கோடி டாலர் ஈர்க்கப்படும் : ஆய்வறிக்கையில் தகவல்