சிறப்புக் கட்டுரைகள்

அங்கோர் வாட்: கல்லிலே கலைவண்ணம் - 25. ஒரே கோவிலில் 108 கோபுரங்கள்- அமுதன் + "||" + ngkor Wat: Artwork in Stone - 25. Towers 108 in One Temple - Amuthan

அங்கோர் வாட்: கல்லிலே கலைவண்ணம் - 25. ஒரே கோவிலில் 108 கோபுரங்கள்- அமுதன்