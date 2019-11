சிறப்புக் கட்டுரைகள்

நடப்பு நிதி ஆண்டில் கோல் இந்தியாவின் இலக்குகள் எட்டப்பட வாய்ப்பு இல்லை - ஆய்வாளர்கள் கருத்து + "||" + Goal India's targets are not likely to be achieved in the current fiscal year, analysts say

நடப்பு நிதி ஆண்டில் கோல் இந்தியாவின் இலக்குகள் எட்டப்பட வாய்ப்பு இல்லை - ஆய்வாளர்கள் கருத்து